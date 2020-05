"Fase 2 senza slogan: serve copertura finanziaria" L'opposizione torna a incalzare Festa su Piano di Zona e sgravi ai commercianti

“Al di là del protagonismo di Festa poco o nulla è stato fatto per contrastare l’emergenza Covid-19".

L’opposizione torna a incalzare il primo cittadino. “I 200 mila euro appostati sui capitoli della Protezione Civile sono finiti totalmente nel progetto discutibile dei test rapidi a Campo Genova" – spiegano dai banchi della minoranza.

"La fase 2 va affrontata diversamente. Bisogna approntare risorse senza proclami social. Ogni azione dovrà avere la concretezza della copertura finanziaria. Per gli sgravi ai commercianti c’è il rischio che il costo verrà riversato sui cittadini, per questo sono stati convocati per settimana prossima i vertici di IrpiniAmbiente per verificare la fattibilità di questo provvedimento senza ripercussioni sulla collettività".

Resta il nodo del Piano di Zona con il rischio di sperperare risorse importanti e che deve diventare non l’affare di pochi ma la possibilità di servizi per tutti.

Da non trascurare infine la crisi dell’edilizia con gli esponenti della minoranza che chiedono sgravi sugli oneri di urbanizzazione e sui costi di costruzione.