La fede al tempo della pandemia, studiosi a confronto Convegno online promosso da docenti avellinesi e napoletani

"Dialoghi sulla fede e sulla citta' nel tempo della pandemia": due momenti di confronto per non rimanere in superficie rispetto alle questioni della vita di tutti ma entrare in profondita' con l'ascolto e il dialogo. E' l'iniziativa promossa dalla rivista "Dialoghi", il trimestrale culturale dell'Azione cattolica italiana diretto da Giuseppina De Simone, in collaborazione con l'Istituto "Vittorio Bachelet" per lo studio dei problemi sociali e politici, con l'Istituto per la storia dell'azione cattolica e del movimento cattolico in Italia "Paolo VI" e con l'Istituto di diritto internazionale della pace "Giuseppe Toniolo". Il primo appuntamento, dal titolo, Dialoghi sulla fede, si terra' sabato 2 maggio 2020 (ore 18).

Ne discuteranno: Giacomo Canobbio, teologo; Emilia D'Antuono, filosofa, Fulvio Ferrario, teologo valdese; Piero Pisarra, sociologo. Introduce Matteo Truffelli, Presidente nazionale di Azione Cattolica. Modera Giuseppina De Simone, direttore "Dialoghi". Il secondo appuntamento, dal titolo Dialoghi sulla citta' si terra' venerdi' 8 maggio (ore 18): ne discuteranno Luigi Alici, filosofo; Gabriele Gabrielli, imprenditore; Giuseppe Lorizio, teologo, Valentina Soncini, dirigente scolastico, movimento studenti di azione cattolica. Introduce Matteo Truffelli, Presidente nazionale di azione cattolica. Modera Giuseppe Notarstefano, vicepresidente azione cattolica.