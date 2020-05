"Casse all'esterno e schermate in plexiglass: così ripartiamo" Dopo l'ok al take-away di De Luca, i commercianti di Avellino tirano un sospiro di sollievo

Il dietrofront del governatore De Luca, con l'ok al take away da lunedi prossimo per bar ristoranti e pizzerie, ha fatto tornare il sorriso ai commercianti, anche ad Avellino. “E' un inizio – dicono – certo, c'è molto da migliorare, ma intravediamo una luce in fondo al tunnel.

Dopo settimane in cui hanno sanificato gli ambienti e messo tutto a norma temevano che potessero essere sacrifici vani e scontare ancora gli effetti della crisi economica.

Un ristorante-pizzeria del centro città si è organizzata nei minimi dettagli “Abbiamo due entrate – ci racconta il titolare – davanti alla prima metteremo la cassa, dall'altra entreranno e usciranno i portapizza e lungo il marcipiedi aspetteranno i clienti ben distanziati tra di loro.

Anche la salumeria di Ciro Stramaglia è pronta per ripartire. “Possono entrare due alla volta, abbiamo segnalato delle postazioni a terra a distanza di oltre un metro l'una dall'altra, e abbiamo differenziato anche il momento del pagamento che verrà effettuato dietro una protezione in plexiglass per dare una maggiore protezione sia a noi operatori che ai nostri clienti".

Insomma da lunedì una boccata d'ossigeno in attesa che si possa riaprire senza limitazioni quanto prima e il Covid essere soltanto un brutto ricordo.