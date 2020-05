Quei nomi uno accanto all'altro segnati dallo stesso destino Tanti uomini e donne che hanno lottato in un letto d'ospedale ma non ce l'hanno fatta

Quei nomi uno accanto all'altro segnati, quasi tutti, dallo stesso destino. Sulle tabelle adibite all'affissione dei manifesti funebri, ci sono uomini e donne che hanno lottato in un letto d'ospedale ma non ce l'hanno fatta a sconfiggere il nemico.

Nonne e nonni che avrebbero voluto distribuire ancora insegnamenti, carezze e gesti di affetto. Storie quasi simili di persone partite a bordo di un'ambulanza e mai più ritornate a casa. Rosa, Lucia, Fiorangela, Maria sono i nomi delle ultime vittime. Un elenco di morti salito tristemente a quota 29.

A loro e a tutte le persone venute a mancare negli altri paesi della diocesi, oggi il Vescovo Sergio Melillo dedicherà una celebrazione alle ore 11.00 dalla Basilica Cattedrale, in diretta streaming visibile sulla pagina facebook della diocesi di Ariano Irpino-Lacedonia.

La speranza e il desiderio di tutti è quello di poter organizzare quando le condizioni lo permetteranno, una celebrazione all'aperto, magari nel piazzale del cimitero, per ricordare tutte le vittime, andate via nel silenzio e nella solitudine più totale, senza poter ricevere l'ultimo saluto affettuoso dei propri familiari. Molte di esse come sottolineato dallo psicologo Nunzio Lucarelli, morte di inedia.