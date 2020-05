Caso positivo a Taurasi, l'Amministrazione chiarisce "Nessun contatto del possibile soggetto interessato con le altre persone nè attività commerciali"

Solo pochi giorni fa il decesso di un 85enne, ieri la comunicazione da parte dell'Asl di un nuovo caso positivo. A Taurasi l'amministrazione comunale guidata da Antonio Tranfaglia interviene con una nota per tranquilizzare la comunità. "In merito alla notizia circolata, in queste ore, di un possibile caso di positività da covid-19, nel nostro comune, - scrive l'Amministrazione su facebook - si precisa che siamo in attesa di un'eventuale comunicazione, ufficiale, da parte dell'Asl. ad ogni buon conto, nelle more, sono stati effettuati dei sommari accertamenti dai quali risulta che il possibile soggetto interessato non ha avuto nessun tipo di contatto, negli ultimi 2 mesi, nè con la popolazione nè con le attività commerciali presenti nel territorio comunale".