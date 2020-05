Coronavirus, nessun contagio. L'Irpinia spera verso la Fase 2 I dati riferiti dall'Asl:469 I positivi in tutta la provincia

Nessun positivo al Coronavirus in Irpinia nelle ultime ore. Su 35 tamponi analizzati dall'azienda Ospedaliera Moscati, nella giornata di oggi, non risultano casi positivi al Covid 19. Una buona notizia, seppur da analizzare alla luce del fatto che si tratta di un numero ridotto di verifiche effettuate in laboratorio. Guardando i numeri in provincia di Avellino i positivi al coronavirus in Irpinia sono 469, dato confermato dall’Unità di crisi e dal Ministero della Salute. Sono 172 le persone positive di Ariano. Un buona speranza per la Fase 2 ormai arrivata. Le autorità sanitarie raccomandano prudenza ai cittadini, che potranno uscire di casa con maggiore libertà. Per aiutare a rispettare le norme imposte a tutela della salute e agevolare le persone nella propria mobilità il Governo ha pubblicato le FAQ, risposte alle domande più frequenti. Le nuove disposizioni in vigore da domani, 4 maggio, impongono alle aziende di trasporto aereo, ferroviario e di lunga percorrenza su gomma, di acquisire e mettere a disposizione delle forze dell’ordine e dell’Unità di crisi regionale i nominativi dei viaggiatori con destinazione aeroporti e stazioni ferroviarie, anche dell’alta velocità. Chi rientra o passa dai nodi su ferro di Napoli, Salerno, Benevento, Caserta e nelle altre, con treni che effettuano collegamenti interregionali, ma anche dai caselli autostradali, dall’aeroporto o via mare deve sottoporsi alla misurazione della temperatura corporea, che nel caso sia pari o superiore a 37,5 gradi, impone il test rapido per escludere contagio da Covid 19.

“il divieto di assembramento, il distanziamento interpersonale di almeno un metro e l’obbligo di usare le mascherine” saranno le regole principali da seguire. Per quanto riguarda gli altri provvedimenti in vigore dal 4 maggio, la Campania mantiene sostanzialmente quanto previsto dalle ordinanze nazionali con l’apertura di bar e ristoranti per il servizio d’asporto, l’ok alle passeggiate nei parchi con mascherina e mantenendo le distanze e la possibilità di attività sportiva, sempre all’aperto, ma tra le 6 e le 8,30 del mattino.