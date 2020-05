Deiezioni e degrado, la protesta dei cittadini di via Pironti La segnalazione dei cittadini

Una strada ridotta a ricettacolo di sporco e degrado. Scene di ordinaria inciviltà in via Pironti, ad Avellino.

In pieno centro sono tanti, troppi i cittadini che non si preoccupano di rilupire i percorsi pedonali dalle deiezioni del proprio amico a quattro zampe, portato in strada a fare i suoi bisogni. Un problema molte volte segnalato, ma la situazione nelle settimane di lock down sembra essere anche peggiorata. Tanti anche i commercianti che si sono trovati imbrattati gli ingressi del proprio negozio. Le segnalazioni si sprecano. Sporco e degrado preoccupano i residenti di una strada in pieno centro in cui sono davvero tanti i cittadini che amano portare il proprio cane a spasso. Stessi disagi in altre stradine del capoluogo. Cattive abitudini che hanno creato un vero problema di decoro nel capoluogo irpino. Intanto in periferia le segnalazioni sono dedicate al verde pubblico. Nessuna manutenzione da settimane ha garantito il crescere incontrollato di erba alta e non solo in più zone del capoluogo. Da Picarelli a Quattrograna, passando per altre zone anche del centro la scena è la stessa. I cittadini chiedono subito manutenzione anche in vista dell'innalzarsi delle temperature che potrebbe creare pericoli dovuti a topi e insetti.