Guasto allo Stir: stop alla raccolta dell'indifferenziato La nota di Irpiniambiente annuncia il guasto e blocca la raccolta dei rifiuti

Da domani, 5 maggio e fino a data da destinarsi, non verrà effettuata la raccolta dei rifiuti indifferenziati in tutta la provincia di Avellino. Un guasto quello avvenuto che i tecnici di Irpiniambiente puntano a risolvere in poche ore. La comunicazione è partita nella giornata di oggi verso tutti i sindaci dell’Irpinia, l’ente di Palazzo Caracciolo e le sedi operative di IrpiniAmbiente sparse sul territorio. Tutti informati, ma saranno solo venti i comuni che, da calendario per la raccolta, patiranno il disagio, visto che la maggior parte dei comuni e soprattutto i più grandi hanno effettuato la raccolta della frazione indifferenziata ieri notte.

“A causa di problemi tecnici all’impianto Stir di Avellino, verificatisi in data odierna, dalle ore 11:30 lo scarico dei rifiuti indifferenziati è bloccato – si legge nella comunicazione. Pertanto le raccolte dei rifiuti indifferenziati, a partire da domani 5 maggio, non potranno essere effettuate. Sarà cura di questa società comunicare, eventualmente, l’avvenuta normalizzazione dei servizi”.