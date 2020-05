Covid-19, su 360 tamponi nessun positivo in Irpinia Secondo giorno di dati confortanti per la provincia irpina

Su 360 tamponi analizzati dall'azienda ospedaliera Moscati di Avellino e dall'istituto di ricerche Biogem di Ariano Irpino non ci sono casi positivi. Per il secondo giorno consecutivo in Irpinia i casi sono pari a zero e restano nel totale 469 in Irpinia, di cui 54 sono deceduti, 205 sono invece i guariti.

Intanto oggi sono stati effettuati controlli ai caselli autostradali. Questi i risultati: ad Avellino est 6 test, tutti negativi;, anche ad Avellino ovest su 39 test rapidi, nessun positivo, a Baiano 11 test rapidi, tutti negativi; Benevento 35 test rapidi, tutti negativi; Grottaminarda 26 test rapidi, tutti negativi; Lacedonia 10 test rapidi, tutti negativi; Vallata 9 test rapidi, 8 negativi e 1 positivo.