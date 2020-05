Avellino, strisce blu: i parcheggi tornano a pagamento Stop alla concessione per l'emergenza coronavirus. Fase 2 la sosta si paga

E' scaduto ufficialmente ieri il provvedimento straordinario, adottato dall'amministrazione del comune di Avellino, che ha concesso la sosta gratuita ad Avellino. Da ieri stop al provvedimento temporaneo e si torna al saldo del parcheggio della vettura lungo le strisce blu.

Stop dunque alla sospensione del pagamento orario della sosta su tutte le strade della città contrassegnate dalle strisce blu.

La decisione, attuata con l’ordinanza numero 152 del 14 Aprile 2020, aveva temporaneamente eliminato il pagamento dei parcheggi fino al 3 maggio, in coincidenza della conclusione della quarantena imposta dal Governo. Una misura straordinaria che ha accompagnato i cittadini nei giorni difficili dell'emergenza, in cui comunque la mobilità è stata ridotta al minimo per i provvedimenti del Governo.

Comprensibile tolleranza per il primo giorno da parte dei vigilini ma da oggi i controlli saranno come di routine.

"Siamo ormai entrati nella fase 2 - spiega il sindaco Gianluca Festa -. Dobbiamo pian piano tornare alla normalità riuscendo a convivere col rischio contagio. Invito i cittadini alla prudenza. Serve buonsenso. Usate mascherine e guanti". Intanto per domani è prevista la riapertura del cimitero cittadino e per la prossima settimana la riapertura del Campo Coni.