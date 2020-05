Aree verdi nell'abbandono, la città protesta Degrado per la mancata manutenzione negli ultimi 2 mesi di emergenza Covid-19

Il ritorno alla normalità, seppur graduale, ad Avellino comporta di risolvere quanto prima uno dei crucci da sempre della città: la manutenzione del verde pubblico.

La riapertura dei parchi per i bambini certo non può avvenire nelle condizioni attuali come per esempio quelle nel polmone verde di piazza kennedy dove il verde incolto si mischia alla sporcizia e diventa tutt'uno.

Una polemica rilanciata sui social a cominciare a cominciare dal capo dell'opposizione Luca Cipriano ma il sindaco Festa si difende: “La manutenzione del verde non s’è potuta tenere perché c’era un impedimento normativo”.

Intanto però la villa comunale resta chiusa, anche quella di via Colombo, e anche nelle aiuole di viale Italia regna il degrado.

Ma questa non è l'unica polemica in città commercianti e automobilisti si lamentano per la mancata proroga dell'esenzione dal ticket per le strisce blu.

“Certo era una grande agevolazione – ci raccontano – soprattutto in un periodo come questo in cui è consentito solo l'asporto e magari bisogna fermarsi solo per pochi minuti. Speriamo che il Comune ci ripensi”.