Ancora gesti di solidarietà da parte di Confindustria Avellino Obiettivo, donare dispositivi di sicurezza alle categorie più a rischio

Anche se siamo entrati nella Fase 2, non si fermano le iniziative di solidarietà da parte degli imprenditori di Confindustria Avellino.

Protagonista questa volta è Massimo Iapicca – Presidente di Piccola Industria di Confindustria Avellino, che insieme ai colleghi del Direttivo, ha provveduto all’acquisto di migliaia di mascherine FFP2.

Obiettivo della solidarietà è quello di donare questi dispositivi di sicurezza alle categorie più a rischio e che svolgono funzioni indispensabili per la collettività, come Vigili del Fuoco, personale delle ASL, personale del 118, Guardia di Finanza, addetti alla Prefettura e Questura.

Il Presidente Massimo Iapicca, anche a nome dei colleghi del Direttivo Piccola Industria, ha consegnato personalmente le mascherine al Prefetto di Avellino dott.ssa Paola Spena, al comandate dei Vigili del Fuoco, a quello della Guardia di Finanza, ed al Responsabile del servizio emergenza dell’ASL di Avellino.

“Durante questi mesi molto difficili, - ha affermato Massimo Iapicca- ci siamo resi conto che non potevamo pensare soltanto alle nostre famiglie, alle nostre aziende ed ai nostri collaboratori. Ci sono stati di esempio tanti colleghi che, singolarmente o in maniera collettiva, hanno voluto dare un aiuto concreto, dimostrando di voler essere vicini alla nostra comunità, ed in modo particolare il Presidente Pino Bruno.

Ringrazio sinceramente gli amici del Direttivo perché mi hanno appoggiato accogliendo la mia proposta e contribuito a far sì che potessimo fare un gesto concreto in favore di tutti coloro che sono chiamati a proteggere la nostra salute e la nostra sicurezza.”

Sono molteplici le attività solidali di Confindustria Avellino, che di recente ha anche finanziato la sanificazione delle strade del Comune di Avellino, dimostrando in questa situazione di grave emergenza che gli imprenditori al di là degli stereotipi, sanno essere capaci di azioni ed iniziative per sostenere i cittadini ed il territorio.