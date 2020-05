Dramma Covid ad Ariano: ora la città ha il diritto di sapere Sei domande urgenti all'Asl di Avellino in attesa di una risposta

Dodici nuovi casi positivi, di cui dieci ad Ariano Irpino, portati alla luce dal team di biologi di Biogem che stanno svolgendo un lavoro encomiabile con grande professionalità ed impegno è indubbiamente un dato pesantissimo ad inizio avvio della fase 2. Tutti casi nuovi. Su questo non vi è dubbio. Per lo più si tratta dei tamponi effettuati dall'istituto zooprofilattico sperimentale del mezzogiorno, al palazzetto dello sport di piano di zona di cui ne restano da processare altri 500.

"Mentre nel resto della Campania la pandemia è pressoché superata, e si pensa ad una ripresa completa - afferma l'avvocato Marcello Luparella - ad Ariano è ancora notte fonda. Dopo i numeri per niente chiari dei giorni scorsi, oggi altri 10 positivi. Facendo un rapporto tra gli abitanti di Ariano e quelli della Campania, è come se in Campania, solo oggi, ci fossero stati 2.636 casi. Invece ce ne sono stati solo 21. Forse è il caso di porsi il problema. E forse non è che siamo proprio pronti per la fase 2."

Un dato che dovrebbe far riflettere soprattutto a chi ha denigrato la città, anche giornalisticamente attribuendo le colpe sempre e solo ad una festa di carnevale e alla nota storia del pronto soccorso. Sono fatti ormai abbondantemente superati e strumentalizzati. I contagi di oggi non hanno nulla a che vedere con tutto ciò. Sta di fatto che ci troviamo di fronte a dati ancora approssimativi.

La città ha il diritto di sapere. Rivolgiamo queste domande alla direzione Asl di Avellino, certi di poter ottenere una risposta nell'interesse di tutti: Quanti sono i reali positivi dall'inizio dell'emergenza Covid-19 nel registro ufficiale dell'Asl? Quanti in totale i guariti? Quante le persone sottoposte a quarantena nelle proprie abitazioni? Ed ancora, a quanto ammonta il numero totale dei tamponi effettuati dall'istituto zooprofilattico del mezzogiorno al palazzetto dello sport e a domicilio? Quanti i pazienti del tricolle ancora ricoverati ad Avellino e Ariano e le loro condizioni?

Alla luce degli ultimi dato poco rassicuranti, che tipo di indagini epidemiologiche si intendono effettuare. Non sarebbe il caso di procedere a nuovi tamponi mirati e a domicilio?