Padre ricoverato e figlio da giorni in attesa di un tampone Ariano, via Dentice: "Noi abitanti abbandonati da tutti"

L'anziano padre ricoverato in ospedale a seguito di una grave crisi respiratoria risultato positivo al Covid-19 e il figlio, che ha vissuto a stretto contatto con lui, nella stessa casa è in attesa da giorni di un tampone. La segnalazione arriva questa volta da via Dendice, pieno centro storico ad Ariano Irpino.

"E non è l'unica situazione relativa a tamponi purtroppo richiesti e non effettuati da giorni - ci fa notare più di un medico di famiglia - siamo impotenti, non sappiamo più cosa fare. I ritardi sono notevoli."

Ma a via Dentice il dramma interessa anche chi risiede accanto all'abitazione del paziente positivo. "Non ci sentiamo affatto sicuri. E' un ritardo imperdonabile. Qui è in gioco la salute di tutti - ci dice Mirella Spinelli - dimenticati da tutti, in questo periodo di quarantena.

Abbiamo pulito noi la zona, rimuovendo erbacce, rifiuti, tutto a nostre spese, persino il cemento. Se ognuno pulisse davanti casa sua. Abbiamo ripristinato un muretto fatiscente e pitturato un muro con quarzo bianco.Tutto più decoroso ora. Ma le istituzioni dove sono?"