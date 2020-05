"Un materasso a prova di batteri": innovazione contro la crisi Intuizione dell'irpina Famar raccontata dal patron Sirignano: "Prodotto con battericida naturale

Ottimismo ed entusiasmo. Voglia di fare, voglia di raccontare i nuovi progetti. Nessuna arrendevolezza. E' quello che piacevolmente si avverte parlando con Tiziano Sirignano di Famar Materassi, azienda nazionale con forti radici e solida presenza in Irpinia.



E dunque, dopo il lockdown forzato avanti con coraggio, provando a girare dalla propria il proverbio su crisi e opportunità, con un nuovo e rivoluzionario prodotto: “Un tessuto con battericida naturale per materassi, cuscini, federe. Ne abbiamo già parlato col ministero della Sanità: crediamo sia un prodotto assolutamente validissimo”.



In tempi in cui si chiede sicurezza, averne proprio nei luoghi in cui calano le difese è assolutamente validissimo: “Si tratta di un prodotto già testato che distrugge tutte le forme batteriche: ci sono due strade, o un tessuto fatto con un trattamento che però col tempo va via o, come fa la nostra azienda, con quelle difese sempre presenti, attraverso lo ione d'argento che inibisce il dna batterico e gli impedisce di riprodursi”.



Un'intuizione che si allarga anche ad altri campi, come spiega Tiziano: “Ora ho una mascherina creata con quel tessuto, che peraltro è anche molto fresco e per nulla pesante. E' riutilizzabile, lavabile, igienizzabile quante volte si vuole”.



I riscontri sono già ottimi: “Sappiamo, attraverso sondaggi già condotti, che si tratta di prodotti che interessano molto in questa particolare fase storica, anche più di prodotti tradizionalmente al top tra i desideri dei consumatori. Per questo vista la fase lo proporremo anche a un prezzo assolutamente ragionevole”.

E dunque, rispondere con forza e ottimismo a una crisi fortissima: “E' la nostra filosofia, l'entusiasmo per il nostro lavoro, la voglia di innovarsi: sono queste le nostre armi vincenti”.