Covid-19, altri 8 casi positivi ad Ariano Irpino Su 684 tamponi analizzati

"Su 684 tamponi analizzati dall’Aorn “Moscati” di Avellino, dall’Istituto di ricerche genetiche Biogem di Ariano Irpino, dall’Ospedale “San Pio” di Benevento, dall’ospedale “Cotugno” di Napoli, risultano 8 casi positivi riferiti a persone residenti nel Comune di Ariano Irpino." E' quanto scrive l'Asl in una nota. "Di questi, in un caso si tratta di un paziente ricoverato presso il polo ospedaliero “Frangipane” di Ariano Irpino, contatto di un caso già risultato positivo al Covid-19, nei restanti 7 casi si tratta di casi che si riferiscono al piano di screening promosso dall’Istituto Zooprofilattico di Portici sulla popolazione di Ariano Irpino disposto dal presidente della regione Campania Vincenzo De Luca al palazzetto dello sport e a domicilio. Si attende ora come di consueto la conferma da parte dell’Istituto Superiore di Sanità. L’azienda sanitaria Locale ha avviato l’indagine epidemiologica sui contatti dei probabili casi.