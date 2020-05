Corso affollato, villa riaperta. Festa: week end di controlli In campo anche i volontari della protezione civile per controllare le presenze

Sarà un lungo week end di controlli straordinari ad Avellino. Stamane c'è stata la riapertura della Villa Comunale e il sindaco di Avellino Gianluca Festa annuncia controlli serrati sul Corso Vittorio Emanuele, in Villa e anche in piazza Libertà per evitare assembramenti.

Complice il sole battente e le temperature in netto rialzo il ritorno alla normalità, dopo due lunghi mesi di lockdown, invita all'uscita, al passeggiare all'aria aperta e i cittadini, come era prevedibile, si sono riversati in strada.

"Confido nel buonsenso delle persone -spiega Festa -. Spero che tutti possano comprendere che non è possibile che si creino rischiosissimi ritrovi di persone. Dopo lunghe settimane di sacrificio è giusto uscire, ma usando buonsenso". Per questo in campo ci saranno oltre agli agenti della municipale anche i volontari della Protezione Civile che supporteranno i controlli e verifiche. In Villa potranno accedere solo cento persone per volte, e solo fino alle 20 di questa sera. Ma l'attenzione si concentra sul Corso Vittorio Emanuele, luogo di ritrovo ricercatissimo soprattutto dai più giovani come via De Conciliis.

Proprio sul tema dei controlli è stata disposta dal Viminale già a partire da ieri sera l'intensificazione dei controlli per gli spostamenti nel primo weekend della fase 2, in relazione alle misure di contenimento del coronavirus. Oggi, sabato 9 maggio e domenica i caselli autostradali saranno presidiati dalle Forze dell'ordine.

L'obiettivo è quello di evitare assembramenti.