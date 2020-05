Prova a scassinare la vetrina di De Caro: Hai fame?Ti aiutiamo I proprietari sul social: se hai fame vieni di giorno di offriremo da mangiare

Ha provato a scassinare la vetrina per introdursi di notte nel punto vendita De Caro Street Food di Avellino, per mettere a segno un furto. Tutto registrato dalle telecamere e nessun bottino per il malvivente maldestro e forse affamato. Colpo finito male in pieno centro ad Avellino e tanta indignazione per quanto accaduto in un esercizio commerciale, che è ripartito con la vendita da pochi giorni per l'emergenza Coronavirus.

L’uomo è stato ripreso dalle telecamere di videosorveglianza della zona e redarguito dai titolari dell’attività. I proprietari del punto vendita di piazza Kennedy raccontano l'accaduto, a mezzo social, invitando il ladro a riflettere e capire che a poco o nulla sarebbe servito entrare in un negozio, in cui nulla avrebbe trovato tra soldi e denaro. Ma non solo. I proprietari, sulla pagina social, pubblicano un fotogramma del filmato che mostra il ladro maldestro in azione spiegando:

“Caro amico, ti è andata male. Una volta dentro non avresti trovato soldi e cibo, percui se hai fame ti invitiamo a venirci a trovare durante l’orario di apertura. Saremo lieti di offrirti da mangiare”.

De Caro Street Food in questo momento di emergenza ha deciso di dare una mano ai più bisognosi. Una scelta aziendale che sta aiutando molte persone in difficoltà, concretamente.