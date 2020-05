Sfalcio dell'erba e riapertura, la fase 2 di Parco Manganelli Entro 10 giorni la struttura sarà riconsegnata alla città

Parco Manganelli riaprirà nel giro di dieci giorni. Ad annunciarlo l'assessore all'ambiente Giuseppe Negrone. Prima però sarà necessaria una imponente opera di sfalcio del verde perchè dopo due mesi di lockdown il parco Santo Spirito ha l'aspetto di una savana.

“Il parco aprirà nella quasi totalità. Abbiamo concordato, con l’impresa e con l’Assessore Genovese, di ridefinire il perimetro della recinzione ed interdire una parte della zona del Parco ai cittadini. Terremo aperti i due varchi che saranno presidiati dalla Protezione Civile”.

Poi la manutenzione del verde proseguirà anche nelle altre zone della città. “Siamo, comunque, a buon punto. Il centro città è stato ripulito, così come anche le ville comunali, ora toccherà alle zone più periferiche e al Parco di Piazza Kennedy”.

Intanto oggi sono ripresi i lavori per la messa in sicurezza del tratto del Fenestrelle che costeggia il parco, un intervento da 180mila euro nell'ambito di un progetto più complessivo che riguarda l'intero torrente per una cifra di 9 miliioni di euro.