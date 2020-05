Vincenzo e Fiorella, sposi in mimetica in Libano L'avellinese De Rita e la sua Fiorella sono i primi sposi militari in missione

Sposi ai tempi del Coronavirus, in missione, all'estero in difesa della pace. Sono due militari del contingente italiano dispiegato in Libano i primi graduati dell'Esercito a sposarsi in "teatro operativo".

Gli sposi sono arrivati a bordo di un suv bianco, lei con il bouquet in mano, lui con gli occhi pieni di emozione e visibilmente commosso. Si chiamano Vincenzo De Rita e Fiorella Tomasino e ne lui ne lei hanno indossato gli abiti da cerimonia, ma una più pratica mimetica. È successo a Beirut, in Libano, dove i due, militari del contingente italiano di stanza a Beirut, si sono sposati nell’ambasciata Italiana durante la missione. La notizia è stata diffusa sui canali social dello Stato Maggiore della Difesa con tanto di video, che immortala il gioioso evento. Si tratta dei primi graduati dell’Esercito a sposarsi in “teatro operativo”. “presso l'Ambasciata d'Italia a Beirut, l'ambasciatore Nicoletta Bombardiere ha celebrato le nozze di due "peacekeeper", il caporal maggiore capo Vincenzo De Rita, di Avellino, e il caporal maggiore scelto Fiorella Tomasino, in servizio presso il 232simo reggimento trasmissioni di Avellino e attualmente impegnati nella missione di interposizione delle Nazioni Unite nel sud del Libano (Unifil) con la Brigata Granatieri di Sardegna.

Guanti, mascherine e distanze prossemiche imposte dall'emergenza Covid-19, in conformita' alle disposizioni vigenti, hanno contraddistinto i diversi momenti della giornata. I due sposi sono arrivati all’ambasciata italiana in Libano in un suv bianco, indossando la divisa militare. L'uniforme di servizio e combattimento, che veste i militari impegnati in Patria e all'estero, è stato l'abito da sposa di Fiorella e quello di Vincenzo. Nessun vezzo per lei o per lui. Lo sposo portava il basco blu dei peacekeeper dell'Onu. Hanno assistito alla cerimonia il comandante del contingente, generale di brigata Diego Filippo Fulco, presente anche in veste di testimone, e alcuni colleghi in rappresentanza degli oltre mille italiani del contingente. I parenti hanno assistito, in collegamento video dall'Italia, alla cerimonia che si e' svolta con rito civile.

"Vincenzo e Fiorella, con la loro decisione di sposarsi in missione e di proseguire nel loro mandato, sono un esempio di dedizione al lavoro e al sacrificio. Un esempio concreto di quello spirito di servizio che accomuna i militari", sono state le parole del generale Fulco comandante del contingente italiano. (Lib)