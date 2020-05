"4 mesi per la bretella, tunnel al 2021 ma è allarme costi" L'assessore Genovese fa il punto sulla ripartenza delle opere pubbliche

A margine del sopralluogo a Parco Santo Spirito l'assessore ai Lavori pubblici Antonio Genovese fa il punto sui cantieri in città. Piazza Castello e Tunnel ripartiranno nei prossimi giorni dopo una settimana dedicata a mettere insieme la nuova documentazione necessaria all'indomani della pandemia.

“Per il sottopasso di Piazza Garibaldi l'auspicio è chiudere per il 2021, per la bretella tra via Circumvallazione e corso Umberto I si ipotizzano ancora 3-4 mesi. In particolare per il tunnel "entro questo fine settimana - dichiara l’assessore - dovremmo avere completato il progetto dell’ultima trance dall’importo di 500 mila euro che sarà mandato in gara. La speranza è che se lo aggiudichi una ditta che non ci crei problemi e termini i lavori nei tempi stabiliti. Per piazza Castello abbiamo risolto il contenzioso con Co.ge.pa ed entro un paio di giorni riprenderanno i lavori per la realizzazione della strada di collegamento. L’impresa nel giro di tre-quattro mesi porterà a termine il lavoro".

Ma Genovese lancia anche un'allarme: “Dopo la pandemia aumenteranno i costi per la sicurezza dei cantieri, speriamo di non accumulare altri ritardi. Sono costi che bisogna riconoscere alle imprese e che tra l'altro non prevedono ribassi. Ci porremo il problema quando sarà, l'importante per ora è ripartire”.