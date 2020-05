Ritrovato un cavallo ad Aiello: "Adottate Onion" L'animale è nella custodia di un veterinario in un agriturismo irpino

Si chiama Onion Di Ala, nato il 23 maggio 2008 ed è un bel esemplare di cavallo maschio ritrovato giorni fa nel territorio di Aiello del Sabato.

Immediatamente il vicesindaco ha contattato il dottor Alessandro Faggiano, medico veterinario dell'Asl di Avellino che racconta a Ottopagine.it la vicenda. “Sul posto c'erano i vigili urbani e i carabinieri di Atripalda, il cavallo era abbandonato, senza custodia ma ben nutrito. Successivamente, tramite rilievo strumentale, ho constatato che sull'animale c'era un microchip. Siamo risaliti all'azienda del vecchio proprietario, un signore di San Giuseppe Vesuviano che non ricordava di averlo venduto”.

Nel frattempo l'animale è sotto la custodia del dottor Faggiano e si trova in un agriturismo di Santo Stefano del Sole. “E' stato sottoposto a prelievi sierologici e stiamo aspettando l'esito degli esami per monitorare attentamente lo stato di salute. Il vecchio proprietario si è subito mostrato disponibilissimo a riprenderlo o a regalarlo a qualche associazione o a qualche altro privato. Per la verità già si sono fatte avanti delle persone ma preferiamo aspettare i risultati delle analisi. In ogni caso l'ultima parola su a chi affidarlo spetta al sindaco di Aiello del Sabato in quanto l'animale è stato ritrovato nel territorio di sua competenza”.

Intanto l'appello, per tutti, è di ridare una famiglia a Onion.