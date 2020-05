Avellino, bonus per l'affitto: pioggia di domande Accolte 390 istanze per il contributo previsto dalla Regione

La Regione mette a disposizione 6,5 milioni di contributi ai fitti privati per i tre mesi di emergenza sanitaria e da Avellino piovono domande. Ne sono arrivate 390 al Comune, pari a 215 mila euro. Ieri gli uffici di Piazza del popolo hanno inviato alla regione la documentazione per ottenere i fondi da destinare alle famiglie che hanno avanzato la richiesta. Il contributo può arrivare a 750 euro spalmato su tre mesi per gli immobili privati. L'aiuto spetta a chi nel 2018 abbiapercepito un reddito complessivo non superiore ai 35.000 euro e che, tra marzo e aprile, abbia subito una contrazione dei propri guadagni pari al 50 per cento.