Uila, De Lillo: Un plauso alla De Matteis Agroalimentare Obbiettivi raggiunti al 100% ed in alcuni reparti il 110%

La Uila esprime soddisfazione per il risultato raggiunto, figlio di una lunga e complessa trattativa che si concluse con un accordo di secondo livello datato 15 ottobre 2019, ove veniva sancito un premio legato ad obiettivi per l’anno 2019 pari ad euro 1.400,00, di cui il 70% legato a degli indici di rendimento efficienza e qualità , ed il 30% legato ad un indice di partecipazione individuale.

"Come organizzazione - scrive in una nota il segretario generale Avellino-Benevento Antonio De Lillo - eravamo arciconvinti, conoscendo la dedizione e la professionalità delle lavoratrici e dei lavoratori dello stabilimento che, coniugata agli investimenti di ultima generazione, avrebbe fatto si che gli obiettivi fossero raggiunti.

Cosi come convenuto, una prima tranche del premio, pari al 60%, è stato liquidato con le competenze del mese di aprile e il restante 40% con le competenze di settembre ed ovviamente in linea con le normative vigenti, tali premi godranno in una tassazione agevolata pari al 10%.

Un elogio va alla De Matteis che, ha voluto riconoscere anche un premio aggiuntivo di euro 300,00 per i mesi di marzo ed aprile a tutti quei lavoratori che in piena emergenza sanitaria e con grande senso di responsabilità , non hanno fatto mancare la loro presenza in azienda. L’auspicio - conclude De Lillo è che si prosegua anche con maggio. Un ottimo risultato ,frutto di un lavoro congiunto e condiviso, che annovera sempre di più la De Matteis Agroalimetare fra le migliori realtà produttive dei nostri territori."