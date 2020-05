Perito è guarito dal Coronavirus e torna a casa. Acli in festa Il numero uno Acli Terra Campania ha vinto la sua battaglia contro il coronavirus dopo 2 mesi

Dopo 60 giorni di ricovero, Giovanni Perito torna a casa dalla sua famiglia, anch’essa positiva al coronavirus. Perito era stato ricoverato il 22 Marzo presso l’Ospedale Moscati di Avellino, ha trascorso l’ultimo periodo di degenza presso la Casa di Cura Villa Maria di Baiano, dove ha lottato con pazienza e coraggio, solo oggi è riuscito ad abbracciare la sua famiglia.

Perito ringrazia i tanti che in questo periodo gli sono stati vicino, parenti, amici, conoscenti, e non finirà mai di ringraziare il personale sanitario che lo ha accompagnato durante questo percorso che, nonostante una sanità disorganizzata e una scarsa conoscenza rispetto al COVID-19, è riuscito con tenacia e determinazione a supportarlo in questo difficile periodo; rivolge un pensiero particolare ai tanti che si trovano in ospedale o in stato di isolamento a lottare contro questo nemico invisibile.