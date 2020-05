Disinfestazione delle strade: "Tenete le finestre chiuse" Ad Avellino l'intervento predisposto dall'Asl

Coronavirus, scatta la disinfestazione delle strade ad Avellino. Un intervento straordinario quello programmato per la notte del 19 maggio, del prossimo martedì. Lo rende noto il comune di Avellino, a mezzo stampa, informando i cittadini dell'intervento che scatterà alle 3.30 di notte. L'associazione temporanea di imprese su diretta indicazione dell'Asl avvierà la disinfestazione in tutta la città, tra centro e periferia. L'amministrazione invita i cittadini a tenere porte e finestre chiuse, a non lasciare alimenti all'esterno delle case e ad accertarsi di non lasciare anche panni stesi all'esterno delle finestre e balconi.