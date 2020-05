L'ex Mercatone sarà pronto per fine estate A comunicarlo la società Vivendi che ha rilevato la struttura abbandonata

A causa della pandemia di Covid 19 e delle misure restrittive imposte dal Governo, il cantiere di ristrutturazione, riqualificazione e rifunzionalizzazione del complesso storicamente denominato “IL MERCATONE”, oggi ”Vivendi”, è rimasto completamente inattivo, per tutto il periodo che va dal 1° marzo 2020 ad oggi.

La VIVENDI Srl, quando le disposizioni governative lo hanno finalmente consentito, ha fatto eseguire la sanificazione dell’intera struttura, secondo le prescrizioni indicate, ed ha disposto la redazione di nuovi piani di sicurezza che recepissero rigorosamente tutte le normative e gli accorgimenti logistici introdotti dal Governo per far fronte alla pandemia in corso. Va sottolineato che le nuove modalità opportunamente imposte ai fini della sicurezza anti-Covid comportano maggiori costi a carico del concessionario e di certo non agevolano la velocizzazione del cantiere.

Tuttavia, nonostante i tempi larghi previsti in convenzione per l’ultimazione della prima e seconda fase, la VIVENDI srl, insieme con le società che prenderanno in gestione le varie aree commerciali del Centro, si sono attivate per completare l’intera struttura entro la fine dell’estate. E’ doveroso sottolineare, da parte nostra, che l’accelerazione del cronoprogramma è stata possibile anche grazie al lodevole supporto ricevuto dalla Banca Igea / Banca del Fucino.

A riprova della particolare attenzione del Concessionario verso il profilo sociale dell’opera, soprattutto alla luce della grave emergenza che si sta vivendo, non è superfluo ricordare che le aree prossime alla conclusione dei lavori siano quelle destinate alla Città di Avellino: l’asilo nido e gli uffici comunali. Tale scelta, in un’ottica di servizio per la comunità, è stata volutamente perseguita per favorire la soluzione della carenza di spazi nel contesto Coronavirus. Si pensi, ad esempio, alla ripresa dell’attività didattica nel prossimo settembre, quando per l’apertura delle scuole bisognerà fare i conti con le regole ferree del distanziamento sociale.

Oggi, con tutti gli sforzi che si rendono necessari, finalmente possiamo intravedere la meta finale dell’opera: la vecchia struttura del “Mercatone”, ribattezzata VIVENDI, entro la fine dell’anno potrà tornare a rianimarsi fornendo ai cittadini, avellinesi e pendolari, una preziosa opportunità di interscambio: con i suoi numerosi posti auto e le attività commerciali e di servizio, si sarà in grado di offrire, tra l’altro, una efficace e confortevole soluzione all’annoso problema del parcamento e della riduzione del traffico veicolare in centro città.