Campo Coni, si corre senza mascherina ma a 5 metri di distanza L'assessore Giacobbe illustra le modalità di riapertura da lunedì 18

Tramite un comunicato stampa l'assessore comunale allo sport Giuseppe Giacobbe ha reso note le modalità di riapertura da lunedi 18 maggio del Campo Coni.

"Come tutti gli italiani, anche i cittadini di Avellino, dal 9 marzo scorso, sono rimasti a casa nel rispetto delle regole contenute nel primo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri per contrastare il diffondersi del Covid19. Non è stato facile per nessuno cambiare completamente stile di vita, rinunciando a trascorrere del tempo con i parenti, con gli amici, a frequentare la scuola, bar, ristoranti, palestre, a passeggiare, a correre e quant’altro.

Ed ora che, grazie al comportamento responsabile di tutti, sono state date, da parte del Governo, delle nuove indicazione si è deciso di riaprire al pubblico il Campo Coni.

La struttura, a partire da lunedì 18 maggio, osserverà il seguente orario: dalle ore 7:30 alle 9 e dalle 19:15 alle 20:45 si potrà esclusivamente correre, anche senza mascherina, ma nel rispetto del distanziamento sociale di 5 metri. Dalle 9 alle 19:30 si potrà esclusivamente camminare con l’obbligo di indossare la mascherina e nel rispetto del distanziamento sociale di 2 metri.

È assolutamente vietato utilizzare gli spogliatoi della struttura o dare luogo ad assembramenti di qualsiasi genere. È il caso di sottolineare che soltanto il rispetto delle regole consentirà che il Campo Coni sia fruibile da parte di tutti i cittadini avellinesi. In caso contrario la struttura verrà chiusa al fine di contrastare un’ulteriore diffusione del Covid19".