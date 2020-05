Via Tedesco, omaggio alla Madonna. "Non e' per la casa" Oggi nel rione popolare

Un corteo silenzioso e composto con le persone ordinate a distanza e le preghiere di un quartiere che ha voluto omaggiare Maria Vergine e Madre. Nel mese di maggio gli abitanti di via Tedesco hanno voluto sfilare in strada per la Madonna e Santa Rita, pregando e camminando nel rione, con le mascherine e a distanza per evitare assembramenti e il rischio di eventuali contagi da Coronavirus. "Una preghiera collettiva e sentita a cui non abbiamo voluto rinunciare - spiegano i residenti -. Alcune foto sui social raccontano di una processione per chiedere l'attenzione dell'amministrazione per sveltire la procedura di assegnazione dei nuovi alloggi. Ci teniamo a precisare che non e' così. Ci siamo solo concessi un momento di raccoglimento e preghiera, come accade ogni volta nel mese di maggio".