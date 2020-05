Via libera al commercio, ecco le regole per i clienti Dal parrucchiere mascherine usa e getta e misurazione della temperatura

Riparte il commercio ad Avellino. Negozi di abbigliamento, insieme a parrucchieri ed estetisti si sono dovuti adeguare secondo le rigide norme della sicurezza previste nel decreto antico covid. Via libera in ogni caso a tutti gli esercizi commerciali, che possono rimanere aperti dalle 7 alle 23, e senza obbligo di chiusura domenicale. I parrucchieri a stretto contatto con i clienti, si sono dovuti adeguare con misure di sicurezza molto rigide. Misurazione della temperatura, mascherina usa e getta, ingressi contingentati e su appuntamento e distanziamento sociale all'interno del negozio.

Anche per il settore dell'abbigliamento le regole sono rigide. Si entra con mascherina e guanti. Non si misurano i capi e si entra nel locale (second le metrature del negozio) due alla volta. Questa mattina, lungo il corso vittorio Emanuele, file lunghissime per entrare da Zara.

Anche i bar hanno cominciato a servire i caffè al banco. Molte le persone che hanno fatto accesso nei locali per un gustare il caffe al bancone.