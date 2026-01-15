Avellino, Sala: "Forse indossare la maglia biancoverde era nel destino" "Il rigore e il VAR? Ormai è andata, ma le immagini parlano chiaro. Forse è un record di replay"

Prime parole da calciatore dell'Avellino per Marco Sala, presentato allo store del club nel pomeriggio: "È stata una trattativa inusuale perché ho avuto modo di raggiungere Avellino prima dell'apertura della sessione invernale di calciomercato. - ha spiegato l'esterno biancoverde - A Como ero fuori dalla lista e grazie alla società, che saluto con affetto per gli anni vissuti e per avermi permesso di raggiungere subito Avellino, sono arrivato qui a metà dicembre e ho avuto modo di impattare con la nuova realtà. È stato un esordio da sensazioni positive, che può garantire uno slancio importante per quello che sarà il percorso nel 2026. Ho grandissima fiducia. Ho scelto Avellino perché è un gruppo che ha un potenziale inespresso. Ci sono calciatori forti e di categoria, condizionati dagli infortuni. Conosco bene Tutino, ho già giocato con lui in passato, si è sbloccato, è stato sfortunato nella prima parte di stagione, ma ci darà una grandissima mano.

"Il VAR? Forse detengo il record di replay sull'episodio"

La curiosità è legata alla compagna, originaria di Avellino come tutta la sua famiglia: "Sono di Avellino, nati qui e forse era nel destino il venire qui. - ha spiegato Sala - C'è pressione vera in casa, ma al di là delle battute, sono contentissimo del mio ingresso nella rosa dell'Avellino e sono io davvero soddisfatto per la scelta. È una gioia per tutti perché indosso la maglia della squadra della loro città. Il mio ruolo? Mi adatto alle richieste del mister e metto le mie qualità sperando di poter dare un contributo importante. L'episodio del rigore rivisto 28 volte al VAR? Ormai è andata, guardiamo oltre, le immagini parlano chiaro. Onestamente non mi aspettavo la conferma della decisione presa in campo, ma fortunatamente è stata indolore. Abbiamo vinto, lo ricorderò come una parentesi, come il record di replay. Detengo questo record in Italia, simpatico".