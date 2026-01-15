Avellino, mostra fotografica: cinquant'anni di vita della democrazia cristiana

Dc "Storia di un Paese". Mostra fotografica: cinquant'anni di vita della democrazia cristiana. (1942-1994). L'evento organizzato dal comitato nazionale per le celebrazioni dell'80esimo anniversario della nascita della democrazia cristiana, presieduto dall'ex ministro Ortensio Zecchino, si terrà ad Avellino al museo irpino, in piazza Alfredo de Marsico dal prossimo 17 al 31 gennaio 2026. Iniziativa patrocinata dalla provincia di Avellino e Museo Irpino, con il contributo della presidenza del consiglio dei ministri.
Il programma:
Ore 17.00 presentazione della mostra e alle 18.20 l'inaugurazione.
Saluti Rizieri Buonopane presidente della provincia di Avellino e Giuliana Perrotta commissario prefettizio del comune capoluogo.
Intervengono: Enzo De Luca, Giuseppe De Mita, Giuseppe Gargani, Gianfranco Rotondi e Ortensio Zecchino. Modera i lavori il giornalista Rai Daniele Morgera.