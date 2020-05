Guasto alla condotta, 50 comuni a secco tra Irpinia e Sannio Ecco l'elenco dei comuni

I tecnici dell’Alto Calore sono al lavoro da ore per ripristinare, in tempi strettissimi, il guasto che si è registrato della condotta adduttrice situata ai confini tra i territori dei comuni di Castelvetere sul Calore e Chiusano San Domenico. Il guasto ha comportato la sospensione dell’erogazione idrica a servizio dei serbatoi di circa 50 comuni tra l’Irpinia e il Sannio. I tecnici assicurano che il servizio in tarda serata sarà ripristinato. Il disservizio è avvenuto in alcune zone di Avellino, Atripalda, Aiello, Santo Stefano, Cesinali, Forino, San Michele, Contrada, Montoro, Montemarano, Parolise, San Potito, Sorbo Serpico, Salza Irpina, Candida, Manocalzati, Prata P. U., Praola, Montefredane, Grottolella, Capriglia, Altavilla, Montefalcione, Montemiletto, Torrioni, Chianche, Petruro, Santa Paolina, Torre Le Nocelle, Roccabascerana, Pietrastornina, Sant'Angelo a Cupolo, San Leucio del Sannio, Apollosa, Arpaise, Ceppaloni, Montefusco, San Martino Sannita, San Marco ai Monti, San Nicola Manfredi, Castelvetere, San Mango, Lapio, Mercogliano, Monteforte, Mugnano Quadrelle, Ospedaletto, Summonte, Sant'Angelo, Pannarano, San Giorgio Del Sannio.