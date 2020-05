Rifiuti e depurazione Irpinia, si lavora al polo unico Stamane l'incontro tra il presidente della Provincia Biancardi e i vertici di Asi e Asidep

Rifiuti e depurazione in Irpinia, si va verso l'intesa Tra Asi e Palazzo Caracciolo. L'idea su cui da tempo si lavora è quella di costituire un polo unico per ricomporre l'intero ciclo dei rifiuti in provincia di Avellino. Gli attori in campo sono l'ente guidato da Biancardi e l'Asidep,la società che gestisce i servizi di depurazione industriale in provincia di Avellino. Questa mattina, presso la sede del Consorzio ASI, i vertici dell’ente Peppino Di iorio e Vincenzo Sirignano hanno incontrato il Presidente dell’Amministrazione Provinciale, Domenico Biancardi alla presenza del consigliere regionale Vincenzo Alaia.

L'obiettivo è costruire una joint venture a carattere pubblico per incrementare la produttività. Completare in un unico processo amministrativo il ciclo industriale dei rifiuti, dalla raccolta allo smaltimento, darebbe vita ad un modello industriale inedito nel mezzogiorno. Provincia e Irpiniambiente stanno già lavorando alla presentazione di un'offerta da sottoporre all'Asidep che ha emanato un bando per la cessione del 49% delle quote: la base d'asta è fissata in 2,7 milioni di euro. La cessione avrà la durata di 25 anni per la gestione diretta delle attività oggi svolte dalla società consortile che possiede otto impianti di depurazione sottoposti ad ammodernamento grazie ai fondi destinati dalla Regione. Al nuovo socio spetterà la nomina dell'amministratore delegato.