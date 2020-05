Piano Commercio, Montanile e Spiezia votano con Festa Strappo nell'opposizione che per protesta abbandona l'aula "virtuale"

Il piano per la ripresa del commercio ad Avellino arriva in consiglio comunale e passa senza la minoranza che abbandona l’aula “virtuale” “ fatta eccezione di Carmine Montanile e Monica Spiezia che hanno votato con la maggioranza.

Il dibattito, ancora rigorosamente da remoto, è stato aperto dalla relazione del vicesindaco e assessore al ramo Laura Nargi che ha presentato le novità deliberate dalla Giunta.

“Il piano per il commercio prevede, tra le altre cose, la possibilità per bar e ristoranti di utilizzare fino al 30 per cento di ulteriore spazio pubblico a titolo gratutito con i dehors, la pedonalizzazione del centro storico nel weekend e l’allungamento dell’orario di apertura dei negozi fino alle 22”.

L'opposizione ha presentato le sue controproposte “serve sil raggio di interventi non solo commercio ma anche trasporti, verde, servizi sociali, lavori pubblici, tributi e sanità" ma la maggioranza le ha bocciate. non ha ritenuto necessario discutere il documento di ben 27 punti. Da qui lo strappo nell’opposizione e il voto della sola maggioranza.