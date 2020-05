Mercato, altro round: esposto degli ambulanti Intimano a Festa di trovare un'area idonea

Anche dopo il lockdown Avellino non ha ancora il suo mercato bisettimanale. Continua il braccio di ferro tra ambulanti e Comune e si arricchisce di un nuovo capitolo.

Un esposto di 16 pagine presentato in Procura dai mercatali, tramite il loro legale Ciro Aquino, in cui si intima "di individuare ad horas un’area idonea allo svolgimento del mercato bisettimanale o ripristinare l’attività mercatale in iazzale degli Irpini,anche mediante la rotazione turnaria con lo stallo degli autobus, previa acquisizione del parere dell’Asl".

Giuseppe Innocente, vicepresidente dell' Associazione Imprenditori Irpini aderenti a Confesercenti conferma tutte le sue perplessità su Campo Genova. “Quell'area è stata oggetto di ecoballe e di rifiuti speciali e sono ormai vent'anni che era abbandonata. Ci sono prelievi che confermano dei valori ambientali che non lasciano tranquilli”.

Una vicenda iniziata lo scorso gennaio con lo sfratto dal Piazzale dello Stadio fino alla sentenza del Tar di Salerno dello scorso 21 maggio che ha segnato un punto a favore dei mercatali.