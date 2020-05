Panacea entra nelle aziende: dipendenti in sicurezza Risultato eccellente alla Cim di Flumeri

Panacea entra nelle aziende. Test rapidi da parte dell’equipe guidata da Pasqualino Molinario e dipendenti tutti in sicurezza alla Cim di Flumeri.

Un risultato eccellente quello conseguito all’interno di una delle aziende metal meccaniche, più importanti e altamente specializzate. Una fabbrica, già dotata dei migliori sistemi di sicurezza e rispetto dell’ambiente, che ha riaperto i suoi capannoni, evidenzia il Roma, dopo aver effettuato una profonda sanificazione dello stabilimento, sia della cubatura interna che delle aree esterne, verificata e certificata dalle apposite strutture sanitarie regionali.

Oltre 170 dipendenti dell’azienda leader internazionale delle costruzioni di materiali ferroviari di macro e media carpenteria e di “interiors”.

La Cim si è fatta carico dei costi e ha saputo reggere il colpi dell’emergenza, dopo aver osservato la chiusura come da leggi. Adesso è pronta a ripartire: distanziate tutte le postazioni di lavoro, dotato tutti gli ambienti di appositi “dispenser” con detergenti disinfettanti per i lavoratori e gli ospiti eventuali. Affissi agli ingressi carrai e pedonali evidenti cartellonistiche riportanti tutte le regole da rispettare in questo difficile periodo di transizione e persistente distanziamento sociale. Un attento triage effettuato da personale sanitario specializzato che ne ha certificato l’efficienza e la disponibilità alla ripresa delle attività produttive dopo il positivo controllo delle temperature corporee e del risultato favorevole dei “test rapidi”.