Donate mascherine ai Biancoverdi InsuperAbili Il Gruppo ringrazia la Casa di reclusione di Sant'Angelo dei Lombardi

Il Gruppo dell’Associazione Biancoverdi Insuperabili insieme alla loro Presidente Emilia Di Blasi in rappresentanza del Direttivo ricevono in donazione dalla Casa di Reclusione di Sant’Angelo dei Lombardi Bartolo Famiglietti e Forgetta delle mascherine chirurgiche destinate ai soci e simpatizzanti tutti dell’Associazione.

"Desideriamo porgere per la sensibilità dimostrata verso la nostra associazione Biancoverdi Insuperabili il nostro grazie alla Dr.ssa Adanti Marianna Direttirce della Casa di reclusione di Sant’Angelo dei Lombardi auspicando in futuro di poter condividere ulteriori e nuove significanti iniziative". I Biancoverdi Insuperabili auspicano di poter tornare presto allo stadio per ricominciare a rivivere le emozioni del tifo verso la squadra