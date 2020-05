Riaprono le palestre, ma ci si allena in maniera contingentata Gli spogliatoi aperti solo per cambiarsi le scarpe, in sala con la mascherina

C'è voglia di tornare a sudare e allenarsi nelle palestre e nelle piscine che da oggi riaprono anche in Campania. Nuove norme da rispettare tra gli attrezzi per assicurare il distanziamento sociale ed evitare sovraffollamenti pericolosi, ci si potrà allenare solo in maniera contingentata. Obbligatoria la mascherina tra un esercizio e l'altro.

Ad Avellino la palestra di via Circumvallazione ha riaperto seguendo tutte le prescrizioni. La titolare Laura Landi e l'istruttore Pasquale Picone ripartono con entusiasmo e con scrupolosa attenzione: in sala si entra solo dopo aver misurato la temperatura corporea e aver igienizzato le mani.

"I macchinari sono stati distanziati due metri l'uno dall'altro, - spiegano - i clienti devono arrivare già vestiti e andare negli spogliatoi solo per cambiare le scarpe e andare in sala con la mascherina e una tovaglietta monouso. Hanno un’ora e mezza di tempo per allenarsi, disinfettando sempre tutti gli attrezzi. La palestra viene sanificata tre volte al giorno. Si è ripreso con entusiasmo, tutti consapevoli che bisogna allenarsi in sicurezza per tornare quanto prima alla normalità”.