Fontane sporche, riecco gli incivili nel post lock down E dietro l'ospedale un "cimitero" di guanti e mascherine

La fine del lock down non porta con sé solo speranza e buone notizie ma anche il ritorno degli incivili in giro per la città.

Ecco nella foto come si presentavano oggi pomeriggio le fontane di piazza Libertà tornate tristemente nel mirino degli dei vandali. Acqua putrida, fogliame, fondi di bottiglie, rifiuti di qualsiasi genere. Indignati gli avellinesi perbene che invocano una immediata bonifica.

“La città è sporca – scrive il capo dell’opposizione Luca Cipriano su facebook - Erba alta ovunque, giardini abbandonati, parchi impraticabili, incuria e degrado in pieno centro come in periferia. Siamo alle solite. Nulla è cambiato", riferendosi a una manutenzione del verde pubblico che, ad eccezione di qualche area, stenta a ripartire.

E come se non bastasse, iniziamo purtroppo a prendere confidenza anche con altri tipi di rifiuti: sono i guanti e le mascherine che dopo essere stati utilizzati vengono abbandonati per strada, come avviene alle spalle della città ospedaliera all'altezza del vecchio ingresso del pronto soccorso quello che è diventato ormai un vero e proprio cimitero dei dispositivi di protezione.