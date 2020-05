Cagnolina salvata grazie al grande cuore dei carabinieri Una donna scrive al colonnello Massimo Cagnazzo

Una corsa contro il tempo, un appello su facebook e l'intervento fulmineo dei carabinieri attraverso il 112. Così è stata tratta in salvo una cagnolina ad Avellino.

"Sin da bambina mi è stato sempre ripetuto da mio padre che se avessi avuto bisogno di qualcosa avrei dovuto chiamare i Carabinieri perché loro mi avrebbero sicuro risposto e di conseguenza aiutata. Così ho chiamato il 112 dall’altra parte del telefonato un carabiniere ha percepito subito la mia preoccupazione. Non sono passati neppure 10 minuti, mi ha richiamata e mi ha fornito il numero di un veterinario."

E' questo il messaggio di una donna che ha poi inviato una lettera al colonnello Massimo Cagnazzo, comandante provinciale dei carabinieri di Avellino, messo al corrente dell'accaduto.

"Ho voluto rinnvargli la mia stima ed il grazie più sincero. Il Colonnello è una persona eccellente, disponibile e collaborativo, che fa sentire la presenza reale vicino a tutti noi cittadini e la sua presenza nel nostro territorio è motivo di orgoglio e forza."

Una grande attenzione da parte dell'Arma, manifestata in più occasioni, verso gli animali. Non si contano gli interventi di salvataggio in Irpinia soprattutto in questa emergenza Covid-19 e nello stesso tempo le denunce per maltrattamento. Un gesto di umanità, che testimonia e rafforza sempre di più il legame tra i carabinieri e i cittadini.