Degrado a Campo Genova: "Altro che riqualificazione" I mercatali sul piede di guerra: "Qui solo abbandono"

Ieri vi abbiamo documentato le condizioni delle fontane di piazza Libertà in preda agli incivili con l'indignazione dei cittadini avellinesi. Il sindaco Gianluca Festa ora corre ai ripari e annuncia la bonifica e la sanificazione.

“Lo faremo in settimana, non posso più tollerare quell'acqua sudicia, confido nell'impegno dell'assessore Giuseppe Negrone. E puliremo tutte le fontane della città, non solo quelle di Piazza Libertà, a partire da San Ciro e via Colombo”.

Chissà che Festa non passi anche per Campo Genova dove la riqualificazione dell'area che dovrebbe ospitare il mercato è una chimera. Rifiuti abbandonati davanti al cancello di irpiniambiente, tende per i test rapidi ancora montate ma senza personale e asfalto dopo soli 3 mesi dalla posa già saltato in più punti con l'erbetta incolta che fa capolino.

I mercatali sono sul piede di guerra. “Questo piazzale è in completo abbandono e forse resterà cosi – dichiara Giuseppe Innocente – le immagini sono eloquenti, la gente è molto più intelligente di quanto pensi il sindaco. Basta che chiunque si faccia un giro da queste parti per capire ciò che sta improvvisando il sindaco”.