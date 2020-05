Nasce il Comitato per il Fenestrelle: ecco le proposte Ne fanno parte cittadini e associazioni

Siu è costituito il Comitato aperto per la Salvaguardia del Torrente Fenestrelle. Ne fanno parte cittadini ed associazioni che intendono dare seguito a proposte ed istanze per il recupero del Fondovalle. Il Comitato è aperto alla partecipazione di tutti i cittadini ed associazioni dando appuntamento ad una prossima assemblea pubblica in cui saranno illustrate in maniera dettagliata le proposte. Intanto chiedono:

- Pulizia degli argini e risanamento delle acque del fiume, nelle quali si sversano a tutt’oggi maleodoranti scarichi urbani da dirottare verso appositi collettori.

- Recupero storico di opifici e dei mulini: Mulino dell'Infornata, Mulino alla Macchia, Mulino della Ferriera, S. Antuono, Molinelle, S. Spirito.

- Ripristino del piano del Fenestrelle da Torrette a Pianodardine.

- Ripristino del Torrione a contrada Rivarano.

- Ripristino degli occhi di mare della Fontana della Marchesa e di Isca Arciprete

- Ripristino del sistema del Parco del Principe e del suo ecosistema.

- Ripopolamento ittico con fauna preesistente: trote e anguille.

- Definizione di zone da dedicare alla concessione di orti urbani, nuove “ische urbane”.

- Definizione del percorso ciclopedonale lungo le rive del Fenestrelle promosso dal comitato provinciale della Uisp.