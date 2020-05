Gambacorta: "Ripartiamo dai giovani e dalla scuola" Il monito, nel giorno della sottoscrizione dell'appalto lavori dell'ex Giorgione

Si è chiusa stamattina, con la sottoscrizione del contratto di appalto dei lavori, il lungo e complicato percorso preliminare alla costruzione del polo scolastico alberghiero ed agroalimentare. Il più importante investimento pubblico nel centro storico di Ariano Irpino da trenta anni a questa parte.

"L’ente provincia, da me presieduto, nel dicembre 2015 - scrive Domenico Gambacorta - destinò 12 milioni di euro per realizzare il risanamento urbano di questa parte della città e costruire un moderno Istituto - destinato ad oltre 100 docenti e 500 studenti- in grado di avvicinare scuola e imprese del settore. Non è stato facile arrivare alla giornata odierna.

Nel 2016 la demolizione del Giorgione, chiuso dal 1999; nel 2017 il Concorso di progettazione internazionale sotto la guida dell’Università Iuav di Venezia, nel 2018 la redazione del progetto definitivo ed esecutivo a cura dello studio di architettura Franciosini associati di Roma, nel primo semestre 2019 le procedure di aggiudicazione dei lavori senza alcun ricorso.

Con la firma del contratto, le imprese si impegnano a completare i lavori entro 680 giorni da oggi. Nelle prossime settimane vedere all’opera tecnici e operai, gru e betoniere,sarà per tutti gli arianesi una grande emozione. Un sentito grazie va a tutti coloro -assessori e consiglieri comunali, dirigenti e tecnici del Comune- che hanno condiviso il percorso e collaborato affinché l’idea diventasse realtà."