Alto Calore: dei 140 milioni di passivo se ne parlerà nel 2023 Il bilancio annuale chiude in attivo per un milione e 50mila euro. Si aspettano gli aiuti Covid

A conti fatti, nel 2160, quando l’uomo (si suppone dunque anche gli irpini e i sanniti) avrà imparato a razionare l’acqua utilizzando le tute dei “Fremen” dell’universo fantascientifico di Dune (Frank Herbert), l’Alto Calore riuscirà a risolvere il suo buco in bilancio.

Ciarcia, l’uomo che guida i conti della società idrica, ha annunciato di chiudere il bilancio finalmente in attivo di un milione e 50mila euro. Ma ha anche chiarito che il passivo, il rosso, l’universo contabile parallelo aperto nel corso degli infiniti viaggi tra i nababbi della categoria produttiva (l’eden dei sindacati e delle segreterie dei partiti che vi hanno pascolato per decenni) è “stabile” a 140 milioni di euro.

Appena una bazzecola. C’è chi non dormirebbe la notte. Ma all’Alto Calore, presto, arriveranno gli aiuti Covid per le aziende e si racimolerà tanto denaro da poter “rimandare la discussione sui 140 milioni e dunque il piano di rientro nel 2023”.

L’assemblea, allestita in una tenda all’esterno della sede di corso Europa, è abbastanza partecipata. Al momento, non si sa come voterà il sindaco di Avellino, Gianluca Festa, e come, di conseguenza, si regolerà la Provincia.

Ciarcia, per ottenere il sì al proprio operato, ha promesso rigore, lacrime e sangue.