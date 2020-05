"Il bilancio non convince, lavoriamo per un nuovo management" Festa commenta cosi la sua astensione dal voto all'Assemblea Alto Calore

Una chiacchierata in disparte con Aldo Cennamo, poi con attenzione ha seguito l’assemblea nella tenda del parcheggio, infine la votazione con cui si è astenuto, come la Provincia.

Alla fine il sindaco Gianluca Festa commenta così la giornata all’Alto Calore: “Il bilancio assolutamente non ci ha convinto, sono aumentati i debiti, siamo a quasi 100 milioni solo verso i fornitori, e non si riesce a riscuotere i crediti.

Magari, grazie a qualche pensionamento e qualche risparmio in bolletta, non presenta un conto dell’anno in rosso ma l'Alto Calore è comunque in una condizione che non riesce a salvaguardare il futuro dell’ente, di tante famiglie dei dipendenti e il futuro del servizio che invece deve essere erogato".

"In consiglio comunale abbiamo detto che lavoriamo per una soluzione alternativa e lo faremo. Oggi non era questa l’occasione per costruirla ma bisogna comunque distinguersi perché l’obiettivo è quello di individuare un altro management”.