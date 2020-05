La Movida è un flop. Festa: "Chiedete a De Luca"/ FOTO Il sindaco contro la decisione del governatore di vietare l'alcool da asporto dopo le 22

Una serata surreale quella della movida avellinese. Pochi ragazzi in strada, tanto ai Cappuccini quanto nella maxi isola pedonale istituita tra Viale Italia e Via De Concilij. Strade deserte e rischio assembramenti decisamente evitato ma per il sindaco Festa non è solo colpa del tempo inclemente che ha minacciato pioggia per tutta la sera. “Se la movida è stata un flop, se non c'è un bel clima stasera chiedete il perchè al governatore De Luca. Io credo che la mia ordinanza andasse più che bene, avevamo immaginato un’altra cosa per il bene della nostra comunità. De Luca invece ha inasprito tutto con il divieto degli alcolici da asporto dopo le 22 e questo è il risultato. Sono dell'idea che chi si è sempre comportato bene come noi va premiato. Così non si fa altro che finire di mettere al tappeto un settore, quello del commercio, già duramente provato dall'emergenza Covid-19. Speriamo che possa esserci un ripensamento già da domani”.