Contrada. Il Cotugno assicura: il sindaco è negativo al Covid Caos tamponi. Incubo finito per il primo cittadino Pasquale De Santis

Dall’ospedale Cotugno di Napoli è arrivata nel pomeriggio la smentita: il sindaco di Contrada Pasquale De Santis non è positivo al coronavirus. Dopo 4 giorni in isolamento per il primo cittadino è arrivata la buona notizia. "Ne esco più forte, ma non nego il grosso imbarazzo vissuto per una fuga di notizie incontrollata, che mi riservo di approfondire in altra sede- spiega -. Serve cautela, la mia storia racconta la reale importanza del preservare i diritti di tutti".

Un primo tampone processato dall’asl nel laboratorio del Moscati, dopo due test che avevano confermato il suo contatto in passato col virus, aveva rivelato una presunta positività poi smentita nel laboratorio di riferimento a Napoli. Intanto ad Avellino torna l’incubo contagi. Due i casi rilevati tra il capoluogo e il comune di Gesualdo. Tra i due una persona impiega all’Asl di Avellino. L’azienda sanitaria sta ricostruendo la catena di contatti delle due persone, tra familiari, persone incontrate sul lavoro e amici per procedere con gli isolamenti fiduciari per evitare ogni rischio di diffusione del contagio.