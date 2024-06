Sgarbi: saluto social all'Avellino Parole sul profilo ufficiale da parte dell'attaccante bolzanino

"Non sono molto bravo con le parole e penso che anche cercandole a fondo non troverei sicuramente quelle giuste per esprimere ciò che provo e che sento in questo momento. Mi avete fatto sentire vivo. Grazie Avellino": così Lorenzo Sgarbi ha salutato la piazza irpina con una didascalia a una fotogallery pubblicata sui canali ufficiali social. L'attaccante bolzanino, protagonista a suon di gol e assist lungo la stagione, rientrerà per fine prestito al Napoli, titolare del cartellino del classe 2001, arrivato all'ombra del Partenio con il ruolo di alternativa dalla panchina e diventato pedina chiave nel sistema tattico di Michele Pazienza. Punta, esterno offensivo, ma anche a tutta fascia e anche mezzala/trequartista: con il tecnico di San Severo ha assicurato più ruoli e soluzioni nei vari moduli scelti dallo staff. Sgarbi vivrà presumibilmente i primi giorni della preparazione estiva con il Napoli di Antonio Conte per poi proseguire il percorso in prestito, ma questa volta in Serie B dopo aver fatto benissimo in terza serie nazionale.