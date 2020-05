Movida ad Avellino: cori in via De Conciliis per il sindaco Euforia e caos nonostante l'emergenza Covid

Movida fuori controllo ad Avellino nonostante l'emergenza Coronavirus. La maxi isola pedonale voluta dal sindaco Gianluca Festa, tra Via De Conciliis e viale Italia, ha scatenato l'euforia dei ragazzi. Sul social tanti i video e le foto che mostrano caos e assembramenti in centro. Se la prima serata e' trascorsa serena, senza particolari disagi, sul tardi l'atmosfera si e' decisamente "scaldata". Il sindaco, sceso in strada per i controlli, e' stato acclamato e applaudito tra i cori da stadio di alcuni ragazzi. Le immagini indignano molti cittadini, che hanno richiesto pugno duro alle forze dell'ordine per quanto accaduto in centro nonostante l'emergenza Coronavirus. Scene rilanciate dal consigliere Luca Cipriano che commenta : "Al centro delle immagini c’è il Sindaco di Avellino, poco fa, nella maxi isola pedonale che ha voluto in centro città per evitare la movida. Le immagini si commentano da sole." (foto di repertorio, ndr). Le immagini stanno scatenando polemiche e indignazione di molti. La stretagia di controllo della diffusione del Coronavirus, nei fatti, non e' stata osservata da tantissimi ragazzi, che hanno voluto divertirsi in gruppo noncuranti del rischio del contagio. Dopo la scorsa settimana il sindaco Festa aveva deciso di pedonalizzare le arterie del centro puntando ad allargare gli spazi. Una strategia che sembra proprio non aver funzionato.